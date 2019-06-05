Полиция Японии обнаружила одну тонну наркотиков на судне

Новости мира: В Токио сотрудники полиции на судне обнаружили одну тонну наркотиков, сумма которых на черном рынке может достигать 555 миллионов долларов.

Полиция Токио и представители береговой охраны заявили, что нашли одну тонну наркотиков на судне возле побережья префектуры Сидзуока в центрально-восточной Японии. Об этом сообщает NHK.

"Власть утверждает, что на черном рынке наркотики имеют стоимость около 555 миллионов долларов", - говорится в сообщении.

В результате рейда полиция арестовала семь человек, среди них есть граждане Китая.

Власти Японии подозревают, что они могут быть связаны с международными группами контрабанды наркотиков и японскими преступными синдикатами.

Как отмечается, полиция Токио заявила, что подозреваемые отвергли обвинения в свой адрес. Следователи утверждают, что наркотики, вероятно, переправлялись из Гонконга в Японию, где цены на наркотические вещества на черном рынке относительно высоки.