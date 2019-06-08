В Индии песчаная буря и молнии убили 19 человек

Новости мира: В результате мощной песчаной бури и молнии в Индии погибло минимум 19 человек.

В индийском штате Уттар-Прадеш в четверг по меньшей мере 19 человек погибли в результате мощной песчаной бури и ударов молнии.

Об этом сообщает портал Yeni Safak.

“По меньшей мере 19 человек погибли в штате Уттар-Прадеш на севере Индии поздно вечером в четверг из-за урагана и ударов молнии”, - проинформировали в местной службе чрезвычайных ситуаций.

Как отмечается, шесть человек погибли в районе Майнпури, по трое - в районах Эта и Кашанья, по одному человеку в районах Морадабад, Бадаун, Пилибхит, Матхура, Каннауй, Самбал и Газиабадю.

Кроме того, сообщается, что более 50 человек получили ранения в результате разгула стихии в различных частях страны.