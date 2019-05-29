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Семья пастухов на Волыни дважды за день пострадала от удара молнии

Семья пастухов на Волыни дважды за день пострадала от удара молнии
13:59 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости Украины: На Волыни во время грозы от удара молнии погибла женщина, которая в поле пасла коров.

На Волыни вчера во время грозы от удара молнии погибла женщина, которая в поле пасла коров.

Этот факт корреспонденту подтвердил главный специалист сектора коммуникаций Главного управления Нацполиции в Волынской области Олег Плазовский.

По его словам, инцидент произошел вчера, 28 мая, около 17.00 в селе Мельники Шацкого района.

«Гроза застала женщину, 1984 г.р., и ее мужа в поле, когда они пасли коров. От удара молнии женщина от полученных травм погибла на месте. Ее тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу», - отметил Плазовский.

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Кроме того, по его информации, в тот же день во время грозы молния попала еще и в дом этой семьи. В результате возник пожар - сгорела часть крыши, повреждена стена и вещи домашнего обихода. Пожар потушили, еще до приезда спасателей.

По данным местных СМИ, у погибшей осталось трое детей.

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Молния, Волынь, Волынская область, Корова, Смерть, Удар молнии.
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