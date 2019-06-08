Скачать
Суббота, 08.06.2019
Украина, Литва и Польша создали комитет по сотрудничеству в вопросах безопасности
Украина, Литва и Польша создали комитет по сотрудничеству в вопросах безопасности
Гриценко в соцсети просит совет по поводу объединения с партией Саакашвили
Гриценко в соцсети просит совет по поводу объединения с партией Саакашвили
В финале Ролан Гаррос сыграют Надаль - Тим
В финале Ролан Гаррос сыграют Надаль - Тим
Супермодели снялись в "экологической" фотосессии для обложки журнала Elle
Супермодели снялись в "экологической" фотосессии для обложки журнала Elle

В G20 определились с принципами обращения с ИИ

В G20 определились с принципами обращения с ИИ
17:56 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости мира: Страны G20 впервые договорились о принципах обращения с искусственным интеллектом.

Страны "Большой двадцатки" впервые договорились о принципах обращения с искусственным интеллектом (ИИ).

Принципы прописаны в совместном заявлении, опубликованном сегодня по итогам встречи министров экономики государств G20 в японском городе Цукуба, сообщает Deutsche Welle.

В документе сказано, что разработчики и пользователи технологий ИИ "должны уважать основные юридические принципы, права человека и демократические ценности".

Кроме того, как отмечается в заявлении, для повышения доверия к технологиям ИИ и полной реализации их потенциала необходимо, чтобы в центре использования искусственного интеллекта стоял человек.

Другой принцип гласит, что системы ИИ должны быть "устойчивы, защищены и надежны" на протяжении всего периода их использования и не должны нести с собой "никаких неприемлемых рисков".

Трамп дождется G20 перед принятием решения о пошлинах Китая

22 мая принципы обращения с ИИ зафиксировала также Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), объединяющая 36 экономически развитых стран мира, совместно с еще 6 государствами - Аргентиной, Бразилией, Коста-Рикой, Колумбией, Перу и Румынией. В ОЭСР указали, в частности, на необходимость прозрачно вести разработки в сфере ИИ и снабжать такие системы соответствующей маркировкой.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

G20, Япония, ИИ, Нейросеть.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Меган Маркл снова "обошла" Кейт Миддлтон
02 Приметы и обряды на 8 июня - Карпов день
03 Подписан меморандум развития Донецкой и Луганской областей
04 Украина 5:0 Сербия: события матча отбора к Евро-2020
05 Прикольные поздравления с днем рождения на 8 июня
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
&quot;Экономический терроризм&quot;: В Иране отреагировали на санкции США
В Иране отреагировали на санкции США
Прогноз погоды на 9 июня: дожди и ясно на Востоке
Прогноз погоды на 9 июня: дожди и ясно на Востоке
Дочь Гриценко попала в ДТП в Одессе
Дочь Гриценко попала в ДТП в Одессе
День рождения Елизаветы ІІ: роскошный выход королевской семьи
День рождения Елизаветы ІІ: роскошный выход королевской семьи
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь