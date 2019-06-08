В G20 определились с принципами обращения с ИИ

Новости мира: Страны G20 впервые договорились о принципах обращения с искусственным интеллектом.

Страны "Большой двадцатки" впервые договорились о принципах обращения с искусственным интеллектом (ИИ).

Принципы прописаны в совместном заявлении, опубликованном сегодня по итогам встречи министров экономики государств G20 в японском городе Цукуба, сообщает Deutsche Welle.

В документе сказано, что разработчики и пользователи технологий ИИ "должны уважать основные юридические принципы, права человека и демократические ценности".

Кроме того, как отмечается в заявлении, для повышения доверия к технологиям ИИ и полной реализации их потенциала необходимо, чтобы в центре использования искусственного интеллекта стоял человек.

Другой принцип гласит, что системы ИИ должны быть "устойчивы, защищены и надежны" на протяжении всего периода их использования и не должны нести с собой "никаких неприемлемых рисков".

22 мая принципы обращения с ИИ зафиксировала также Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), объединяющая 36 экономически развитых стран мира, совместно с еще 6 государствами - Аргентиной, Бразилией, Коста-Рикой, Колумбией, Перу и Румынией. В ОЭСР указали, в частности, на необходимость прозрачно вести разработки в сфере ИИ и снабжать такие системы соответствующей маркировкой.