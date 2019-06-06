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Трамп дождется G20 перед принятием решения о пошлинах Китая

Трамп дождется G20 перед принятием решения о пошлинах Китая
16:29 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Лидер США планирует определиться с новыми тарифами на китайские товары после саммита G20 в конце июня.

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что он, вероятно, примет решение об очередных пошлинах на китайские товары после саммита G20, запланированного на конец июня.

"Я приму это решение через две недели, возможно, сразу после саммита G20", - сказал он во время встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"Я буду встречаться с председателем КНР Си (Цзиньпином - ред.), и мы посмотрим, что произойдет; но вероятно, через некоторое время после G20 (будет принято решение - ред.)", - уточнил президент.

Саммит G20 пройдет в Японии в городе Осака 28-29 июня.

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Перед началом майского раунда торговых переговоров между США и КНР, закончившихся неудачей, Трамп поднял тарифы на импортируемые китайские товары стоимостью $200 млрд с 10% до 25%, а также дал указание о подготовке к введению пошлин еще на $300 млрд, то есть на всю оставшуюся часть китайского экспорта в США.

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Все по теме:

Китай, США, Франция, G20, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон.
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