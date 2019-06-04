Ситуация с Huawei не повлияет на обмен разведданными США и Британии

Новости мира: США не будут сокращать обмен разведданными с Британией на фоне угрозы Китая.

Несмотря на длительные призывы США к Лондону и другим союзникам ограничить сотрудничество с китайской компанией Huawei вследствие угрозы кибербезопасности, президент Дональд Трамп не будет сокращать обмен разведданными с Британией.

Об этом он заявил во вторник во время совместной пресс-конференции в Лондоне с британским премьер-министром Терезой Мэй, сообщает корреспондент.

"У нас прекрасные отношения (с Британией - ред.) в разведывательной сфере, и мы сможем преодолеть любые разногласия. Мы обсуждали это (угрозы со стороны Huawei - ред.), и я не вижу никаких ограничений", - заявил американский лидер.

Он назвал Британию "действительно замечательным союзником и партнером", еще раз подчеркнув, что Соединенные Штаты не будут иметь никаких проблем в этом вопросе.

Как сообщалось, на фоне наращивания торгового противостояния между США и Китаем, американская сторона призвала союзников и партнеров во всем мире избегать контрактов с китайской компанией Huawei. В частности, Вашингтон подчеркивает, что установление этой компанией систем коммуникаций 5G может предоставить компании неограниченный контроль в информационной сфере. Кроме того, США обвиняет компанию в связях с китайским правительством, что представляет угрозу для глобальной кибербезопасности со стороны Пекина.