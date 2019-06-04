США и Британия готовят "феноменальное соглашение" после Brexit

Новости мира: Президент США и премьер Великобритании договариваются об "амбициозном торговом соглашении" между странами.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты нацелены на достижение с Соединенным Королевством "феноменального" торгового соглашения после того, как Британия выйдет из состава ЕС.

Об этом американский лидер заявил на совместной с британским премьер-министром Терезой Мэй пресс-конференции во вторник в Лондоне, сообщает корреспондент.

"В то время, как Великобритания готовится выйти из Европейского Союза, Соединенные Штаты твердо намерены заключить феноменальное торговое соглашение между США и Соединенным Королевством", - заявил американский президент.

Он подчеркнул, что это соглашение имеет "огромный потенциал", который "в два раза, а возможно, в три" больше нынешнего.

Тереза Мэй, со своей стороны, высоко оценила уровень взаимодействия между двумя странами. "Наши торговые отношения охватывают 190 млрд фунтов в год", - подчеркнула глава британского правительства, добавив, что размер всех инвестиций оценивается в один триллион долларов.

"Каждое утро миллион американцев идут на работу в британские компании в Соединенных Штатах. Около миллиона британцев так же работают в американских компаниях здесь", - подчеркнула Мэй.

В этой связи премьер-министр, которая уходит в отставку с 7 июня, подчеркнула, что Великобритания и США во время встречи лидеров во вторник подтвердили свои намерения достичь "амбициозного соглашения о свободной торговле".