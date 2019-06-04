Скачать
Вторник, 04.06.2019
Иск о роспуске Рады в КС рассмотрят в форме устного слушания
Иск о роспуске Рады в КС рассмотрят в форме устного слушания
Первая встреча Зеленского и генсека НАТО: что говорил президент
Первая встреча Зеленского и генсека НАТО: что говорил президент
Металлист 1925 уволил главного тренера Горяинова
Металлист 1925 уволил главного тренера Горяинова
Сериал "Чернобыль" от HBO: где можно посмотреть все серии
Сериал "Чернобыль" от HBO: где можно посмотреть все серии

США и Британия готовят "феноменальное соглашение" после Brexit

США и Британия готовят "феноменальное соглашение" после Brexit
19:09 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Президент США и премьер Великобритании договариваются об "амбициозном торговом соглашении" между странами.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты нацелены на достижение с Соединенным Королевством "феноменального" торгового соглашения после того, как Британия выйдет из состава ЕС.

Об этом американский лидер заявил на совместной с британским премьер-министром Терезой Мэй пресс-конференции во вторник в Лондоне, сообщает корреспондент.

"В то время, как Великобритания готовится выйти из Европейского Союза, Соединенные Штаты твердо намерены заключить феноменальное торговое соглашение между США и Соединенным Королевством", - заявил американский президент.

Он подчеркнул, что это соглашение имеет "огромный потенциал", который "в два раза, а возможно, в три" больше нынешнего.

"Бэби-Трамп" уже в ожидании переговоров Трампа и Мэй в Лондоне

Тереза Мэй, со своей стороны, высоко оценила уровень взаимодействия между двумя странами. "Наши торговые отношения охватывают 190 млрд фунтов в год", - подчеркнула глава британского правительства, добавив, что размер всех инвестиций оценивается в один триллион долларов.

Трамп на встрече с Мэй: Я думаю, что она проделала отличную работу

"Каждое утро миллион американцев идут на работу в британские компании в Соединенных Штатах. Около миллиона британцев так же работают в американских компаниях здесь", - подчеркнула Мэй.

"Британские каникулы Трампа": чем занимался президент США 3 июня

В этой связи премьер-министр, которая уходит в отставку с 7 июня, подчеркнула, что Великобритания и США во время встречи лидеров во вторник подтвердили свои намерения достичь "амбициозного соглашения о свободной торговле".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Великобритания, Дональд Трамп, Тереза Мэй.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 4 июня – День Василиски, Соловьиный день
02 Гроза, град и сильный ветер: в каких регионах "разгуляется" непогода
03 МИД о решении комитета ПАСЕ по РФ: Мы были готовы к этому решению
04 Экс-омбудсмен в Верховной Раде заменит Геращенко в ТКГ
05 У Зеленского исключили риски из законопроекта о незаконном обогащении
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Слушания в Гааге &quot;Украина против РФ&quot; продолжатся в четверг
Слушания в Гааге "Украина против РФ" продолжатся в четверг
Гроза, град и сильный ветер: в каких регионах &quot;разгуляется&quot; непогода
В Украине "разгуляется" непогода
У Кучмы рассказали о повестке дня заседания ТКГ 5 июня
У Кучмы рассказали о повестке дня заседания ТКГ 5 июня
Какая стоимость продуктов по состоянию на 4 июня 2019 года
Какая стоимость продуктов по состоянию на 4 июня 2019 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь