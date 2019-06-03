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"Британские каникулы Трампа": чем занимался президент США 3 июня

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"Британские каникулы Трампа": чем занимался президент США 3 июня
19:44 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Трамп в рамках визита в Великобританию встретился с британской королевой и провел чаепитие с принцем Чарльзом.

Президент США Дональд Трамп в понедельник участвует в мероприятиях в рамках визита в Лондон и уже встретился с членами британской королевской семьи, передает телеканал Sky News.

Официальный визит Трампа в Великобританию начался со встречи с британской королевой Елизаветой Второй в ее официальной резиденции. Президент вместе с супругой прибыли в Букингемский дворец на вертолете.

Американскую президентскую чету на лужайке Букингемского дворца поприветствовала королева лично. Затем Трамп принял участие в смотре почетного караула, в состав которого вошли королевские гвардейцы в традиционных медвежьих шапках.

В честь Трампа с территории лондонского Тауэра и Грин-парка прозвучал пушечный салют.

После мероприятий перед Букингемским дворцом Дональд и Мелания Трамп проследовали внутрь дворца, где Елизавета Вторая продемонстрировала им экспонаты из королевской коллекции. Эта коллекция предметов искусства и исторических артефактов считается одной из крупнейших в мире. Королева, среди прочего, показала президенту копию Декларации независимости США.

Во время визита королева подарила Дональду Трампу первое издание труда Уинстона Черчилля "Вторая мировая война", сообщает агентство Associated Press, а также ручку Parker Duofold. Мелании Трамп Елизавета Вторая подарила выполненную на заказ серебряную шкатулку с крышкой, покрытой вручную эмалью.

Дональд Трамп вместе с Меланией также побывал в Вестминстерском аббатстве, где они возложили венок к могиле неизвестного солдата - мемориалу, посвященному двум мировым воинам.

Затем американский президент прибыл в резиденцию принца Чарльза и его супруги Камиллы Кларенс-хаус на чаепитие.

Позднее в понедельник в Букингемском дворце в честь визита Трампа состоится банкет. На нем будут присутствовать порядка 170 гостей, однако ряд видных британских политиков решили бойкотировать мероприятие. Так, от приглашения отказались лидер лейбористов Джереми Корбин, спикер палаты общин Великобритании Джон Беркоу и лидер Партии либеральных демократов Винс Кейбл.

Причиной их отказа стало недовольство политикой Трампа. Так, Корбин, объясняя свое решение, обвинил Трампа в том, что тот "вскрывает международные угрозы, выступает в поддержку отрицания проблемы климатических изменений и отличается расистской и женоненавистнической риторикой".

Спикер Палаты общин Джон Беркоу, в свою очередь, не поддержал идею выступления Трампа в парламенте, хотя лидеры иностранных государств нередко обращаются к членам британского парламента во время государственных визитов.

Во время государственного визита Трамп не будет проводить встречу тет-а-тет с британским премьером Терезой Мэй, сообщают британские СМИ со ссылкой на Даунинг-стрит. Вместо этого Мэй и Трамп встретятся в резиденции британского премьера во вторник в присутствии высокопоставленных чиновников с обеих сторон. Тереза Мэй позднее в июне покинет пост лидера Консервативной партии Великобритании, а затем и пост премьер-министра после неудачной попытки провести Brexit.

В американскую делегацию, прибывшую в Лондон, помимо президента США и его супруги, вошли дочь и советник Трампа Иванка, ее супруг и советник Трампа Джаред Кушнер, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Трамп обрушился с критикой на мэра Лондона

Лондонцы, как и годом ранее, встречают Трампа протестами. Так, во вторник ожидается демонстрация на Трафальгарской площади, на которую планируют прийти тысячи человек. С критикой в адрес Трампа выступил мэр Лондона Садик Хан, выразив недовольство в связи с позицией Трампа в отношении женщин. Трамп в ответ заявил, что Хан "ужасно исполняет свои обязанности" и призвал его обратить внимание на преступность в Лондоне.

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США, Великобритания, Дональд Трамп.
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