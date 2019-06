Трамп обрушился с критикой на мэра Лондона

Президент США Дональд Трамп перед началом своего визита в Великобританию обрушился с критикой на мэра Лондона Садика Хана, назвав его "отмороженным неудачником". Соответствующее заявление президент сделал в своем Twitter, отвечая на критику в свой адрес со стороны Хана.

"Садик Хан, который, судя по всему, ужасно проявил себя как мэр Лондона, был нелепо "недоброжелательным" относительно визита президента США, который остается важнейшим союзником Великобритании", - отметил Трамп.

"Он отмороженный неудачник, которому следовало бы сконцентрироваться на преступности в Лондоне, а не на мне", – подчеркнул президент США.

.@SadiqKhan, who by all accounts has done a terrible job as Mayor of London, has been foolishly “nasty” to the visiting President of the United States, by far the most important ally of the United Kingdom. He is a stone cold loser who should focus on crime in London, not me......

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 июня 2019 г.