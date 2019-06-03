Трамп обрушился с критикой на мэра Лондона

Новости мира: Президент США Дональд Трамп раскритиковал мэра Лондона Садика Хана, который накануне сравнил его язык с риторикой "фашистов ХХ века".

Президент США Дональд Трамп перед началом своего визита в Великобританию обрушился с критикой на мэра Лондона Садика Хана, назвав его "отмороженным неудачником". Соответствующее заявление президент сделал в своем Twitter, отвечая на критику в свой адрес со стороны Хана.

"Садик Хан, который, судя по всему, ужасно проявил себя как мэр Лондона, был нелепо "недоброжелательным" относительно визита президента США, который остается важнейшим союзником Великобритании", - отметил Трамп.

"Он отмороженный неудачник, которому следовало бы сконцентрироваться на преступности в Лондоне, а не на мне", – подчеркнул президент США.

.@SadiqKhan, who by all accounts has done a terrible job as Mayor of London, has been foolishly “nasty” to the visiting President of the United States, by far the most important ally of the United Kingdom. He is a stone cold loser who should focus on crime in London, not me...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 июня 2019 г.

По словам Трампа, Хан напоминает ему "тупого и некомпетентного" мэра Нью-Йорка Билла де Блазио, который также, по словам президента, плохо проявил себя на посту. В то же время, президент США ожидает возможности стать большим другом Великобритании.

Раньше, Садик Хан сравнил язык Дональда Трампа по сплочению своих сторонников с риторикой "фашистов ХХ века". В своей колонке Хан обрушился с критикой на президента США непосредственно перед его запланированным визитом в Лондон. Он также раскритиковал ряд европейских политиков. Хан назвал Трампа одним из наиболее вопиющих примеров "растущей глобальной угрозы" для либеральной демократии.