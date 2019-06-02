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Мэр Лондона убежден, что Трамп использует язык "фашистов 20-го века"

Мэр Лондона убежден, что Трамп использует язык "фашистов 20-го века"
16:04 Сегодня Телеграф

Новости мира: Лондонский мэр раскритиковал президента США и лидеров некоторых стран, предупредив об опасности влияния их власти.

Мэр Лондона Садик Хан сравнил язык, используемый президентом США Дональдом Трампом для сплочения своих сторонников, с языком "фашистов 20-го века".

Как сообщает "Европейская правда", об этом Хан написал в статье для The Guardian накануне визита американского президента в Лондон.

"Президент Дональд Трамп является лишь одним из самых вопиющих примеров растущей глобальной угрозы. Крайние правые набирают популярность во всем мире, угрожая нашим с трудом завоеванным правам и свободам и ценностям, которые определяют наши либеральные и демократические общества на протяжении более 70 лет", - написал Хан.

Хан проводит организацию встречи Трампа с почестями во время его трехдневного пребывания в Лондоне, которое, как ожидается, спровоцирует массовые протесты в британской столице во вторник.

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"Виктор Орбан в Венгрии, Маттео Сальвини в Италии, Марин Ле Пен во Франции и Найджел Фараж здесь, в Великобритании, используют те же самые слова фашистов 20-го века, чтобы заручиться поддержкой, но с новыми зловещими методами, чтобы донести свое послание. И они набирают силу и завоевывают власть и влияние в местах, где это было немыслимо всего несколько лет назад", - добавил он.

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США, Дональд Трамп, Мэр Лондона, Садик Хан.
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