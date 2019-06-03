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Елизавета II встретила Трампа в Букингемском дворце

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Елизавета II встретила Трампа в Букингемском дворце
15:12 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости мира: Королева Великобритании Елизаветы II приняла президента США Дональда Трампа в Букингемском дворце.

Президент США Дональд Трамп прибыл в Букингемский дворец, где вместе с женой Меланией отобедает в обществе королевы Великобритании Елизаветы II.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Незадолго до полудня перед Букингемским дворцом собрались толпы людей, которые наблюдали за тем, как вертолет Трампа приземляется на дворе.

Возле вертолета Трампа с женой от имени королевы встречал принц Чарльз с герцогиней Корнуольской. После этого президентскую чету на крыльце встретила сама королева.

После этого они направились на частный ланч.

Далее Трампа с женой ждет поездка в Вестминстерское аббатство и чаепитие с принцем Чарльзом и его женой.

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Позже королева будет принимать большой банкет в Букингемском дворце, на котором также будут герцог и герцогиня Кембриджские.

Трамп прибыл в Лондон ранее в понедельник. Вскоре после приземления он назвал мэра Лондона Садика Хана "отмороженным неудачником" за то, что тот отрицал необходимость "расстилать красный ковер" перед американским президентом.

Дональд Трамп уже встречался с королевой Британии в июле прошлого года. Тогда пользователи обратили внимание на нарушения Трампом этикета во время смотра королевской стражи.

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США, Великобритания, Елизавета II, Букингемский дворец, Дональд Трамп.
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