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"Бэби-Трамп" уже в ожидании переговоров Трампа и Мэй в Лондоне

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"Бэби-Трамп" уже в ожидании переговоров Трампа и Мэй в Лондоне
14:20 Сегодня Телеграф

Новости мира: У парламента Великобритании в Лондоне уже традиционно запустили воздушный шарик в виде Трампа в образе младенца.

Британские активисты запустили рядом со зданием парламента в Лондоне большой воздушный шарик в виде сердитого младенца Дональда Трампа в ожидании крупнейшего протеста против иностранного лидера.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Шестиметровый воздушный шарик был поднят на Парламентской площади в 09.00 по местному времени. Согласно замыслу, "бэби-Трамп" должен быть в воздухе в то время, когда Трамп будет проводить переговоры с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй на Даунинг-стрит. Шарик, который впервые был использован во время визита Трампа в Лондон в прошлом году, поднялся на несколько метров над землей.

Трамп и его жена Мелания прибыли в Британию в понедельник для трехдневного государственного визита

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Лео Мюррэй, соавтор игрушки, сказал: "Мы пытаемся напомнить президенту, как он нежелателен в этой стране".

"Мы также в игровой форме пытаемся выразить силу чувств против Дональда Трампа и его политики ненависти", - отметил он.

В центре Лондона лидер британской оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин присоединится к десяткам тысяч протестующих на "карнавале сопротивления", чтобы выразить свою оппозицию к президенту.

Среди участников будут экологические активисты, борцы против расизма и активисты, которые борются за права женщин. Демонстранты получили поддержку от мэра Лондона Садика Хана, который неоднократно конфликтовал с Трампом и который дал разрешение на запуск "бэби-Трампа". В понедельник Трамп назвал Садика Хана "отмороженным неудачником".

Полиция закрыла дорогу прямо по Даунинг-стрит, чтобы защитить президента и его семью.

Государственный обед в честь Трампа накануне был бойкотований несколькими законодателями, включая лидера Либерально-демократической партии Великобритании, а также Корбина и других высокопоставленных лейбористов.

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США, Великобритания, Лондон, Дональд Трамп, Бэби-Трамп.
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