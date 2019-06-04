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Трамп на встрече с Мэй: Я думаю, что она проделала отличную работу

Трамп на встрече с Мэй: Я думаю, что она проделала отличную работу
17:10 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Лидер США Дональд Трамп провел в Лондоне встречу с премьер-министром Терезой Мэй.

Выход из ЕС пойдет на пользу Великобритании, заявил президент США Дональд Трамп во вторник в ходе совместной пресс-конференции с британским премьером Терезой Мэй.

"Я думаю, что это (Brexit - ред.) произойдет, и я думаю, что премьер-министр все довела до такой хорошей точки, и поэтому в скором времени что-то произойдет. Я думаю, что она проделала отличную работу. Я считаю, что это будет хорошо для ее страны", - сказал Трамп.

По его словам, Великобритания - "это прекрасная страна, она хочет иметь собственную идентичность, иметь собственные границы, самой вести свои дела" и "заслуживает особого места" в мире.

Трамп также напомнил, что ранее "уже предсказывал, что случится" с Brexit.

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Со своей стороны Мэй подчеркнула, что считает важной реализацию Brexit. "Я продолжаю считать, что в интересах Великобритании покинуть ЕС упорядоченно при заключении сделки", - сказала британский премьер.

Она отметила, что принятию сделки с Брюсселем в британском парламенте помешали "лейбористы и другие депутаты".

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Великобритания должна была покинуть ЕС еще в конце мая, однако из-за того, что британский парламент неоднократно отвергал предложенный Мэй вариант сделки с Брюсселем, Brexit перенесли на 31 октября.

Ранее администрация Дональда Трампа выступала с заявлением о поддержке президентом Brexit.

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США, Великобритания, Дональд Трамп, Тереза Мэй.
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