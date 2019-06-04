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Трамп поддержал Brexit

Трамп поддержал Brexit
07:25 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира: Президент США поддерживает Brexit при сохранении экономической стабильности в мире.

Президент США Дональд Трамп поддерживает выход Великобритании из ЕС, который будет осуществлен таким образом, чтобы не нарушить экономическую и финансовую стабильность в мире. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы Белого дома, отмечает УНН.

"По мере того, как Соединенное Королевство продолжает работать над планом выхода из Европейского союза, Соединенные Штаты обязуются поддерживать тесные отношения с обеими сторонами. США продолжат готовиться к любому исходу и координировать свои усилия с правительствами, финансовыми институтами и международными организациями, чтобы защитить свои интересы. Президент Трамп поддерживает Brexit, который будет осуществлен таким образом, чтобы не затронуть мировую экономическую и финансовую стабильность, при этом обеспечив независимость Соединенного Королевства", — отмечается в заявлении.

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Напоминаем, президент США Дональд Трамп призвал власти Великобритании не выплачивать Брюсселю отступные в размере 39 млрд фунтов (около 50 млрд долларов) за невыполнение обязательств перед ЕС в связи с выходом из общества.

С такими словами Трамп выступил в опубликованном в субботу интервью газете The Times накануне своего государственного визита в Соединенное Королевство.

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ЕС, Великобритания, Дональд Трамп, Brexit.
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