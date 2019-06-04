Трамп может встретиться с Зеленским после саммита G20

Новости Украины: Советник президента рассказал, когда может состояться встреча Зеленского с Трампом.

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом США Дональдом Трампом скорее всего после саммита G20 (28-29 июня 2019).

Об этом рассказал внештатный советник президента Украины Борис Тизенгаузен в эфире Радио Свобода.

"Скорее всего, встреча будет после встречи Дональда Трампа и Путина, которые планируют встретиться во время саммита G20", - сообщил он.

"Но сам факт, что администрация Дональда Трампа первой приглашает Зеленского в США для проведения встречи, говорит о том, что Зеленскому предоставлен уже определенный кредит доверия от США. Мне кажется, что администрация Белого дома надеется сдвинуть сложный и для них, в том числе, вопрос с мертвой точки", - добавил Тизенгаузен.

Он предположил, что, как ни парадоксально, но скорее всего, одним из катализаторов этой встречи стал генпрокурор Юрий Луценко, имея в виду расследование в отношении украинской газовой компании Burisma Holdings.

"В этом деле фигурирует сын Джо Байдена, приемный сын Керри, бывшего госсекретаря США. На сегодня, по внутренним праймериз, Байден занимает первую позицию от демократов, то есть от конкурентов Дональда Трампа. Скорее всего, он и будет баллотироваться. Имея на руках рычаги, которые могут повлиять так или иначе на репутацию Байдена в Украине, Зеленский становится, как минимум, приятным гостем в администрации Дональда Трампа", - считает Тизенгаузен.