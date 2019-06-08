Казахстан готовится к президентским выборам

Новости мира: ЦИК Казахстана заявил о готовности страны к президентским выборам.

Внеочередные выборы президента Казахстана пройдут завтра, девятого июня.

Восьмого июня в Казахстане объявлен "день тишины", когда запрещено вести любую агитацию в поддержку кандидатов на президентский пост.

ЦИК Казахстана объявил о готовности всех избирательных участков в стране к выборам президента.

Голосование на выборах начнется в 07:00 и завершится в 20:00 по местному времени.

В Казахстане 11,947 миллиона зарегистрированных избирателей смогут проголосовать на 9970 избирательных участках.

Ожидается, что итоги выборов будут определены, опубликованы и зарегистрированы ЦИК в течение недели.

Для участия в выборах зарегистрировано семь кандидатов, в том числе действующий президент Касым-Жомарт Токаев.

В соответствии с законодательством, кандидат в президенты должен быть не моложе 40 лет, свободно владеть казахским языком, проживать в Казахстане на протяжении 15 лет и иметь пятилетний опыт работы на государственной службе.

На пост президента Казахстана в целом претендуют: кандидат от партии "Ак жол" Дания Еспаева, кандидат от национал-патриотического движения "Судьба нации" Амиржан Косанов, кандидат от партии "Ауыл" Толеутай Рахимбеков, кандидат от Федерации профсоюзов Амангельди Таспихов, кандидат от правящей партии "Нур Отан" Касым-Жомарт Токаев и кандидат от республиканского движения "Ұлы дала қырандары" Садыбек Тугел.