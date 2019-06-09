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В Казахстане стартовали внеочередные выборы президента

В Казахстане стартовали внеочередные выборы президента
10:11 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: В Казахстане в воскресенье, 9 июня, стартовали внеочередные выборы президента, в списке 7 кандидатов.

Внеочередные выборы президента проходят в Казахстане в воскресенье, 9 июня. Избирательные участки открылись по всей стране в 7:00 и будут работать до 20:00.

Участниками президентской гонки являются семь кандидатов, включая действующего главу государства Касым-Жомарта Токаева. Политик является абсолютным лидером социологических опросов, за него готовы голосовать 72,7% избирателей.

На второй позиции с большим отставанием – кандидат от общественного объединения "Судьба нации" оппозиционер Амиржан Косанов – 7,9%. Третье место у первой в истории страны кандидата-женщины Дании Еспаевой – 5,4% (партия Ак Жол).

Президента в Казахстане избирают на пять лет. Для победы кандидату необходимо набрать более 50% голосов избирателей. Если ни одному из кандидатов не удастся преодолеть этот барьер, будет назначен второй тур. Выборы признаются состоявшимися при любой явке избирателей.

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Напомним: 19 марта Нурсултан Назарбаев сложил с себя полномочия президента Казахстана и назначил внеочередные выборы. Он возглавлял страну с 1990 года. Его очередной президентский срок должен был истечь в 2020 году.

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Президентские выборы в Казахстане, Началичь, Внеочередные выборы президента в Казахстане.
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