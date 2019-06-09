Выборы в Казахстане: Задержаны около 500 человек

Новости мира: Число задержанных в Нур-Султане и Алматы в день выборов президента достигло почти 500 человек.

В Казахстане в 21:00 по местному времени завершили свою работу все избирательные участки, на которых проходило голосование на внеочередных президентских выборах, сообщает ЦИК республики.

В большинстве регионов Казахстана голосование завершилось в 20:00 по времени казахстанской столицы.

Между тем в западных регионах страны - Мангистауской, Атырауской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областях, а также в Кызылординской области с учетом временной разницы голосование продлилось еще один час и завершилось в 21:00.

Центризбирком Казахстана сообщал, что по состоянию на 20:00 местного времени на выборах президента проголосовали 77% граждан республики, имеющих право голоса.

Население Казахстана превышает 18,4 млн человек. При этом избирательным правом обладают 11 млн 947 тыс. 995 человек. Центризбирком изготовил на выборы 12 млн 67 тыс. 475 избирательных бюллетеней.

Число задержанных в казахстанской столице Нур-Султане и в казахстанском мегаполисе Алматы за участие в несанкционированных митингах в день выборов президента страны составило около 500 человек, сообщил первый заместитель министра внутренних дел Казахстана Март Кожаев.

"На улицах двух городов были попытки дестабилизировать обстановку (...). В городах Нур-Султан и Алматы с мест (митингов - Ред.) были доставлены в участки около 500 человек", - сказал Кожаев на брифинге в ЦИК в воскресенье.

"К примеру, в городе Нур-Султан пресечены попытки перекрытия оживленной дороги, создания транспортного коллапса по проспекту Республики в районе Дворца молодежи", - отметил Кожаев.

Комментируя действия полицейских, он подчеркнул, что "все мероприятия были проведены в строгом соответствии с законом".

"В общении с гражданами стражи порядка вели себя максимально корректно. При задержании правонарушителей специальные средства не применялись", - заявил замминистра.

Ранее МВД Казахстана сообщало о задержании около 100 человек. Участники несанкционированных акций призывали, в частности, бойкотировать выборы президента.