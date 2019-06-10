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Наводнение в Китае унесло жизни шести человек

Наводнение в Китае унесло жизни шести человек
07:18 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира: В следствие наводнения на востоке Китая погибли 6 человек, ещё один пропал без вести.

В результате наводнения на востоке Китая, в провинции Цзянси, 6 человек погибли, а один пропал без вести.

Об этом сообщает Радио Свобода.

"Шесть человек погибли, один пропал без вести в результате сильного ветра, града и дождя, что вызвали наводнение в провинции Цзянси на востоке Китая", - говорится в сообщении.

Как отмечается, по состоянию на 11 утра воскресенья обильные ливни, начавшиеся в четверг, повредили 77,4 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий, разрушили 118 домов и сильно повредили 97 зданий в провинции Цзянси.

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Прямые экономические потери от последствий стихии оценивается в 1,59 млрд юаней (около 229 млн. долларов США).

Местные органы власти объявили чрезвычайное положение. 88 000 жителей были переселены в безопасные места, еще 45 000 пострадавших остро нуждаются в помощи.

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Китай, Наводнение, Цзянси, Стихийное бедствие.
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