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В ЦИК Казахстана сообщили предварительные итоги выборов

В ЦИК Казахстана сообщили предварительные итоги выборов
09:47 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Токаев победил на президентских выборах в Казахстане с 70,76% голосов.

Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев одерживает победу на состоявшихся 9 июня выборах главы государства с 70,76% голосов избирателей, сообщил в понедельник предварительные итоги выборов заместитель председателя Центральной избирательной комиссии страны Константин Петров.

"На основании предварительных данных протоколов представленных территориальными комиссиями, областей, городов Шымкент, Алматы и столицы нашей республики города Нур-Султана, всего по Республике Казахстан Токаев Касым-Жомарт получил 6 млн 504 тыс. 054 голоса или 70,76% голов избирателей", - сказал Петров на заседании ЦИК в Нур-Султане в понедельник.

Токаев был выдвинут на пост главы государства казахстанской партией власти "Нур Отан", лидером которой является первый президент Казахстана, лидер нации Нурсултан Назарбаев.

Вторым за Токаевым, по данным ЦИК, идет журналист Амиржан Косанов, выдвинуты кандидатом в президенты от национал-патриотического движения "Улт Тагдыры" ("Судьба нации").

"Косанов Амиржан 1 млн 472 тыс. 733 или 16,02% голосов избирателей", - добавил Петров.

Остальные голоса избирателей распределились следующим образом:

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Дания Еспаева от демократической партии "Ак Жол" набирает 478 тыс. 153 голоса или 5,2%. Кандидат от народно-демократической патриотической партии "Ауыл" Толеутай Рахимбеков получил 294 тыс. 271 голосов или 3,2%. Амангельды Таспихов от Федерации профсоюзов Казахстана набрал 190 тыс. 304 голоса или 2,07%.

Замыкает список кандидат от Коммунистической народной партии Казахстана Жамбыл Ахметбеков, который получил 167 тыс. 249 голосов или 1,82%.

По предварительным данным ЦИК, явка избирателей на выборах составила 77,4%.

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Казахстан, Выборы в Казахстане, Касым-Жомарт Токаев, Константин Петров.
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