В Афганистане из плена Талибана освободили более 40 заложников

Новости мира: Из плена талибов в Афганистане освободили почти полсотни заложников.

На севере Афганистана силовики захватили базу талибов и освободили 44 человека, которых там удерживали боевики.

Об этом сообщает Синьхуа.

"Афганские силы во вторник в ходе рейда захватили базу талибов в округе Баглан-и-Маркази северной провинции Баглан и освободили 44 задержанных. Об этом заявил губернатор округа Ханзада Мазломяр", - говорится в сообщении.

Отмечается, что официальный представитель МВД Афганистана Насрат Рахими подтвердил этот факт. При этом он уточнил, что 17 задержанных - мирные жители, а остальные - сотрудники сил безопасности.

Как сообщалось ранее, военно-воздушные силы режима Башара Асада и России нанесли удары по населенным пунктам в зоне деэскалации на северо-западе Сирии, в результате чего погибли 6 мирных жителей, еще 39 получили ранения.