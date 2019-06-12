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На Индию надвигается мощнейший тропический циклон

На Индию надвигается мощнейший тропический циклон
17:26 Сегодня Телеграф Фото: newsone.ua

Новости мира: Надвигающийся на Индию мощный тропический циклон Вайю несет опасность жителям северо-западной части страны.

Скорость ветра до 120 км/ч - самый сильный ураган за последние 20 лет уже идет в сторону Индии. Около шести миллионов человек могут ощутить на себе силу урагана, который в течении ближайших суток накроет часть государства. Об этом сообщают иностранные СМИ.

Сегодня, 12 июня, планируется эвакуировать 300 тысяч человек. Информацию подтвердили в МВД Индии. Учебные заведения, расположенные в районах влияния циклона, также закрыты до конца рабочей недели.

Уже завтра Вайю ожидают в штате Гуджарат, до этого он пронесется западным побережьем в 200 километрах от Мумбаи. В преддверии стихии были созданы почти 40 групп Национальных сил реагирования для дальнейшей помощи пострадавшим и эвакуации жителей.

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Сам циклон сформировался еще в понедельник, а в районе Аравийского моря набрал большую силу. Последний раз, когда страна переживала мощный удар стихии, случился в 1998 году. Тогда ураган стал причиной гибели 10 тысячи человек. Его скорость достигала 195 км/ч.

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Индия, Ураган, Жертвы, Эвакуация, Циклон, Тропики.
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