Ан-32 ВВС Индии найден спустя 8 дней после исчезновения

ВВС Индии обнаружили обломки военно-транспортного самолета Ан-32, который пропал 3 июня на северо-востоке страны.

Об этом сообщает Times of India.

«Обломки пропавшего транспортного самолета ВВС Индии Ан-32 были обнаружены в Аруначал-Прадеш во вторник, через восемь дней после его исчезновения 3 июня», - говорится в сообщении.

Отмечается, что обломки обнаружили в 16 километрах от населенного пункта Липо и на северо-восток от Тато на высоте около 3650 метров.

The wreckage of the missing #An32 was spotted today 16 Kms North of Lipo, North East of Tato at an approximate elevation of 12000 ft by the #IAF Mi-17 Helicopter undertaking search in the expanded search zone..

— Indian Air Force (@IAF_MCC) 11 июня 2019 г.