В Афганистане авиация по ошибке попала в военную базу, есть погибшие

Новости мира: На севере Афганистана в результате ошибочного авиаудара погибли 5 сотрудников афганских сил, удары наносились ночью, это и могло стать причиной ошибки.

Из-за ошибочного авиаудара по военной базе правительственных сил на севере Афганистана погибли пять силовиков. Об этом информирует Синьхуа.

"В среду пять сотрудников афганских сил безопасности погибли, еще семь человек получили ранения в результате ошибочных авиаударов по военной базе в районе Имам-Сахиб в провинции Кундуз на севере Афганистана. Об этом сообщил местный глава Махбобуллах Сайеди", - говорится в сообщении.

Отмечается, что авиаудары, направленные на расположение боевиков, наносились ночью, из-за чего, судя по всему, и произошла ошибка. При этом не уточняется, относились ли самолеты к афганским ВВС или к силам коалиции во главе с США.