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Индия ввела дополнительные пошлины на товары из США

Индия ввела дополнительные пошлины на товары из США
06:25 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости мира: Индия вводит ряд пошлин на товары из Штатов.

Индия с 16 июня ввела дополнительные пошлины на ряд товаров, ввозимых из Соединенных Штатов Америки.

Об этом заявило индийское Министерство финансов, передает The Economic Times.

Согласно принятому решению, меры коснутся 28 товаров, в частности пошлина на ввозимые из США яблоки составит 70%, также обложат пошлиной миндаль и грецкий орех.

Страна рассчитывает получить от этих пошлин около 220 млн. долларов.

Введение страной дополнительных пошлин стало ответом на отмену торговых льгот США.

Мексика готова договариваться с США во избежание пошлин

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Индия не предоставила равный доступ к своим рынкам.

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Индия, США, Пошлины.
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