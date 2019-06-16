Индия ввела дополнительные пошлины на товары из США

Новости мира: Индия вводит ряд пошлин на товары из Штатов.

Индия с 16 июня ввела дополнительные пошлины на ряд товаров, ввозимых из Соединенных Штатов Америки.

Об этом заявило индийское Министерство финансов, передает The Economic Times.

Согласно принятому решению, меры коснутся 28 товаров, в частности пошлина на ввозимые из США яблоки составит 70%, также обложат пошлиной миндаль и грецкий орех.

Страна рассчитывает получить от этих пошлин около 220 млн. долларов.

Введение страной дополнительных пошлин стало ответом на отмену торговых льгот США.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Индия не предоставила равный доступ к своим рынкам.