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Мексика готова договариваться с США во избежание пошлин

Мексика готова договариваться с США во избежание пошлин
16:58 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: В Мексике не заинтересованы в торговой войне с США и готовы решать проблему нелегальных мигрантов.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что ожидает положительного результата от переговоров с Вашингтоном относительно введения пошлин на мексиканский импорт в США.

Об этом информирует Euronews.

"Президент Мексики заявил, что открыт для переговоров с США после того, как президент Трамп пригрозил ввести пошлины на весь импорт из Мексики через поток нелегальных иммигрантов", - говорится в сообщении.

Обрадор заявил, что ожидает положительных результатов от переговоров, которые запланированы в Вашингтоне на следующей неделе, и не заинтересован в торговой войне. Он считает, что сможет найти решение проблемы, поскольку уже обнародовал планы по остановке потока нелегальных иммигрантов.

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"Главное, проинформировать о том, что мы уже делаем по вопросам урегулирования миграции, и если необходимо усилить эти меры без нарушения прав человека, мы готовы договариваться", - сказал президент.

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США, Лопес Обрадор, Мексика, Пошлины, Импорт, Президент Мексики.
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