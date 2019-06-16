В Японии неизвестный напал на полицейского, ранил его в грудь и украл оружие

Новости мира: В городе Суйте в префектуре Осака неизвестный нанес 26-летнему сотруднику полиции ножевое ранение в район груди и отнял у него табельный пистолет с патронами.

Неизвестный нанес в воскресенье рано утром тяжелые ножевые ранения японскому полицейскому и отнял у него табельный пистолет с боевыми патронами. Инцидент, как сообщает информационное агентство Kyodo, произошел в городе Суйте в префектуре Осака на юго-западе гласного острова страны Хонсю, передает УНН.

26-летний полицейский с ножом в груди был найден примерно в 05:40 утра по местному времени (23:40 Киев) в небольшом опорном пункте, где круглосуточно дежурят правоохранители. Ему было нанесено несколько глубоких ножевых ран, полицейский, как сообщается, в тяжелом состоянии. Нападавший скрылся.

В Японии, которая отличается относительно низким уровнем преступности, такие инциденты происходят крайне редко. Однако в июне 2018 года похожий случай произошел в городе Тояма на северо-западе острова Хонсю. Там был также убит полицейский, у которого отняли табельный пистолет. Преступник был позже убит при задержании.

Напомним, полиция Токио и представители береговой охраны заявили, что нашли одну тонну наркотиков на судне возле побережья префектуры Сидзуока в центрально-восточной Японии. В результате рейда полиция арестовала семь человек, среди них есть граждане Китая. Власти Японии подозревают, что они могут быть связаны с международными группами контрабанды наркотиков и японскими преступными синдикатами.