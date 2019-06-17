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В Японии задержан подозреваемый, совершивший нападение на полицейского

В Японии задержан подозреваемый, совершивший нападение на полицейского
07:09 Сегодня Телеграф УНН Фото: Facebook

Новости мира: В Японии правоохранители задержали подозреваемого, который устроил нападение на полицейского.

Полиция Японии задержала подозреваемого в нападении на полицейского в городе суйте (префектура Осака на юго-западе главного острова страны Хонсю), сообщило в понедельник агентство Kyodo, передает УНН.

Имя задержанного - Юдзиро Иимори, ему 33 года. В момент задержания при себе у него был украденный у полицейского табельный пистолет.

Напомним, в воскресенье утром 26-летний полицейский был найден с ножом в груди в небольшом опорном пункте, где круглосуточно дежурят правоохранители. Ему было нанесено несколько глубоких ножевых ран, его состояние оценивается как тяжелое.

В Японии неизвестный напал на полицейского, ранил его в грудь и украл оружие

В Японии, отличается относительно низким уровнем преступности, такие инциденты происходят крайне редко. Однако в июне 2018 похожий случай произошел в городе Тояма на северо-западе острова Хонсю. Там был также убит полицейский, у которого забрали табельное оружие. Преступник был позже убит при задержании.

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Япония, Полиция, Подозреваемый, Пистолет, Задержан.
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