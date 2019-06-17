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Глава администрации Гонконга извинилась перед участниками акций протеста

Глава администрации Гонконга извинилась перед участниками акций протеста
11:28 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Глава администрации Гонконга Кэрри Лам извинилась перед участниками массовых акций протеста и пообещала со смирением принять критику со стороны жителей.

Руководитель администрации Гонконга Кэрри Лам принесла извинения участникам массовых акций протеста. Об этом информирует "Эхо Москвы".

Кэрри Лам пообещала искренне и со смирением принимать критику со стороны жителей города, которые уже больше недели выступают против планов властей разрешить экстрадицию нарушителей в материковый Китай.

Как сообщалось, вчера десятки тысяч людей вышли на улицы Гонконга после того, как накануне губернатор Кэрри Лам заявила о приостановке на неопределенный срок рассмотрения законопроекта об экстрадиции. Активисты опасаются, что власти могут возобновить усилия по принятию этого закона, если общественный гнев ослабеет.

Напомним, 12 июня произошли столкновения между митингующими и полицией. Тогда правоохранители и силовики для разгона демонстрации применили слезоточивый газ, дубинки, водометы и перцовый спрей.

В целом почти 80 человек были ранены. 15 июня один из протестующих умер во время акции. Законодательная инициатива, вызвавшая такое сопротивление, делает возможной отправку на материковый Китай для судебного разбирательства подозреваемых в совершении преступлений. 

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Гонконг, Акции протеста, Против, Экстрадиции, Материковый Китай.
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