В Кыргызстане бывшего президента депутаты хотят лишить неприкосновенности

Новости мира: В Кыргызстане депутаты парламента намерены лишить неприкосновенности бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева, его обвиняют в узурпации власти.

Депутаты парламента Кыргызстана собираются лишить неприкосновенности экс-президента Алмазбека Атамбаева. Об этом сообщает Радио Азаттык.

"Специальная депутатская комиссия, созданная для дачи заключения по вопросу выдвижения обвинения против экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева для лишения его статуса неприкосновенности, озвучила обвинения в его адрес ", - говорится в сообщении.

Депутаты считают Атамбаева виновным в освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева и гонениях на политиков и журналистов.

Также члены комиссии заявили о незаконности вручения экс-президентом оружия гражданам России, трансформации земель и покупки участка в селе Кой-Таш, где он построил дом.

12 июня депутат Канат Исаев на заседании парламента выдвинул инициативу о лишении неприкосновенности экс-президента Атамбаева. Исаев и депутат Талант Мамытов озвучили обвинения в адрес Атамбаева, самым серьезным из которых они считают узурпацию власти. Как сообщалось, 4 апреля парламент Кыргызстана в третьем окончательном чтении одобрил законопроект "О гарантиях деятельности президента", который лишает бывших президентов неприкосновенности и позволяет привлекать их к уголовной ответственности.