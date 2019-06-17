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В Кыргызстане бывшего президента депутаты хотят лишить неприкосновенности

В Кыргызстане бывшего президента депутаты хотят лишить неприкосновенности
15:52 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: В Кыргызстане депутаты парламента намерены лишить неприкосновенности бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева, его обвиняют в узурпации власти.

Депутаты парламента Кыргызстана собираются лишить неприкосновенности экс-президента Алмазбека Атамбаева. Об этом сообщает Радио Азаттык.

"Специальная депутатская комиссия, созданная для дачи заключения по вопросу выдвижения обвинения против экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева для лишения его статуса неприкосновенности, озвучила обвинения в его адрес ", - говорится в сообщении.

Депутаты считают Атамбаева виновным в освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева и гонениях на политиков и журналистов.

Также члены комиссии заявили о незаконности вручения экс-президентом оружия гражданам России, трансформации земель и покупки участка в селе Кой-Таш, где он построил дом.

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12 июня депутат Канат Исаев на заседании парламента выдвинул инициативу о лишении неприкосновенности экс-президента Атамбаева. Исаев и депутат Талант Мамытов озвучили обвинения в адрес Атамбаева, самым серьезным из которых они считают узурпацию власти. Как сообщалось, 4 апреля парламент Кыргызстана в третьем окончательном чтении одобрил законопроект "О гарантиях деятельности президента", который лишает бывших президентов неприкосновенности и позволяет привлекать их к уголовной ответственности.

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Все по теме:

Алмазбек Атамбаев, Кыргызстан, Узурпация власти, Лишение неприкосновенности, Экс-президент Кыргызстана.
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