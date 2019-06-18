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В Пакистане произошли две перестрелки: 6 погибших, 17 раненых

В Пакистане произошли две перестрелки: 6 погибших, 17 раненых
11:27 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: В Пакистане произошли два случая со стрельбой, в результате происшествий погибли 6 человек, еще 17 получили ранения.

По меньшей мере шесть человек, включая двух полицейских, погибли, еще 17 получили ранения в результате двух инцидентов в разных районах Пакистана. Об этом сообщает Синьхуа.

"Заместитель генерального инспектора полиции Амир Шейх заявил, что четыре вооруженных лица на мотоциклах открыли огонь по двум полицейским в районе Оранги портового города Карачи на юге страны. Раненые полицейские скончались на месте", - говорится в сообщении.

По данным следствия, полицейских расстреляли, когда они направлялись на службу в участок. Пока ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность за это нападение.

Пять человек погибли в ходе нападения на пятизвездочный отель в Пакистане

В ходе другого инцидента четыре человека погибли, еще 17 (в том числе восемь женщин) получили ранения при перестрелке между членами двух семей в провинции Пенджаб на востоке Пакистана. Сообщается, что конфликт возник "по причине имущественного спора". Полиция возбудила уголовное дело против членов обоих семей, а также задержала лиц, причастных к стрельбе.

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Пакистан, Стрельба, Погибшие, Раненые.
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