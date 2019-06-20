Катастрофа МН17: премьер Малайзии не увидел доказательств вины РФ

Новости мира: Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что недоволен выводами следственной группы по катастрофе МН17 и считает, что это было вопросом как обвинить РФ

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад назвал "политически мотивированными" последние выводы международной следственной группы о причастности России к катастрофе МН17. Об этом сообщает Malay Mail.

"Мы очень недовольны, потому что изначально это (расследование сбитого MH17 - прим. ред.) было вопросом, а именно как обвинить Россию в преступлении", - утверждает он.

По словам Мохаммада, он хочет видеть доказательства вины России, а ныне "нет таких доказательств, а ходят только слухи".

Как сообщалось, 19 июня в Нидерландах назвали имена четырех причастных к катастрофе МН17. Это, в частности, Леонид Харченко - украинец, воевавший на стороне "ДНР", Сергей Дубинский - полковник ГРУ Генерального штаба Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР", именно его считают организатором боевого применения установки; Олег Пулатов - подполковник запаса российских ВДС, причастен к перевозке "Бука", который занимался организацией охраны района падения обломков сбитого самолета; Игорь Гиркин - отставной офицер вооруженных сил РФ, бывший полковник ФСБ, активный участник российской вооруженной агрессии в Украине.

Международная совместная следственная группа по расследованию катастрофы МН17 (JIT) также обнародовала дату, когда состоится суд по этому делу, - 9 марта 2020 года.

Пассажирский Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит вооруженными силами РФ на оккупированном Донбассе 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

Международная следственная группа сообщила, что самолет рейса MH17 был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, дислоцированной в Курске.

В мая 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в причастности к катастрофе рейса МН17. Госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию привлечь к ответственности виновных в сбивании самолета рейса MH17 на Донбассе.