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В полях Казахстана упал самолет Ан-2

В полях Казахстана упал самолет Ан-2
14:45 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира: Во время полевых работ в Казахстане потерпел крушение самолет с тремя членами экипажа.

В Казахстане возле села Родина в Акмолинской области упал самолет Ан-2.

Об этом сообщил представитель МВД Казахстана Нурсултан Нурхаметов, сообщает Tengri News.

"20 июня примерно в 10.00 в десяти километрах от села Родина Целиноградского района Акмолинской области во время химической обработки полей упал самолет Ан-2", - сказал он.

В результате происшествия пилот самолета погиб, двое членов экипажа с травмами и ожогами госпитализированы.

Причина падения устанавливается.

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В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития сообщили, что по факту произошедшего будет проведено расследование.

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Директор агрофирмы "Родина" Иван Сауэр отметил, что самолет упал на территорию сельскохозяйственного производства "Родина". "Территория наша, но это было далеко в поле", - сказал он.

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Казахстан, Самолет, Ан-2, Крушение, Нурсултан Нурхаметов.
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