Полный игнор: правительство Гонконка не реагирует на активистов

Новости мира: В Гонконге представители власти практически не реагируют на требование митингующих отозвать спорный законопроект об экстрадиции из Гонконга в КНР.

В специальном админрайоне Китая не прекращаются народные митинги. Приостановка рассмотрения закона об экстрадиции не удовлетворила требования активистов, от чего город "захлебнулся" новой волной протестов.

Сначала протестные настроения были связаны с продвижением законопроекта, который позволял бы экстрадировать граждан из Гонконга в КНР. Теперь же люди негодуют от абсолютного игнора со стороны власти выдвинутых активистами и участниками митингов требований блокировать спорный закон.

Так, глава администрации Гонконга Керри Лам сначала приостановила рассмотрение разработанного ею документа. Митингующие в свою очередь дали представителям властей срок, чтобы вовсе снять законопроект и не возвращаться к нему. Данные требования не были взяты во внимание, сообщается в Reuters.

Кроме выше обозначенного студенты, участвующие в народных движениях, также требуют снять обвинения с арестованных участников митингов, прошедших ранее.

Если же призывы активистов не будут услышаны к дедлайну, граждане Гонконга обещают окружить здание законодательного органа в эту пятницу.