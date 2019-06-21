Автобус сорвался в пропасть в Индии: По меньшей мере 44 погибших

Новости мира: В Индии автобус упал в пропасть - более 40 погибших.

По меньшей мере 44 человека погибли на севере Индии в четверг после того, как пассажирский автобус съехал с дороги в ущелье.

Об этом сообщает BBC.

"В четверг по меньшей мере 44 человека погибли в горном районе Куллу штата Гимачал-Прадеш на севере Индии, когда автобус с как минимум 60 пассажирами на борту съехал с дороги и упал в пропасть", - говорится в сообщении

Еще несколько десятков человек получили ранения. Следует отметить, что в момент ДТП часть пассажиров находилась на крыше автобуса. Сначала сообщалось только о 25 погибших. Местная полиция заявляет, что многие из погибших - женщины и дети, возвращавшиеся с работы и школы.

Очевидцы утверждают, что транспортное средство слетело с дороги во время крутого поворота на подъеме.

Как известно, в гористом индийском штате Гимачал-Прадеш ДТП происходят часто: только с 2009 по 2018 годы на его дорогах произошло 30 тысяч аварий, в которых погибло более 11 тысяч человек.