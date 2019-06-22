В Пакистане откроют более тысячи судов, которые будут отстаивать права женщин

Новости мира: В Пакистане откроется 1000 новых судов для борьбы с насилием над женщинами.

В Пакистане появится более 1000 новых судов, которые будут рассматривать дела о насилии в отношении женщин. Об этом сообщил глава Верховного суда страны Асиф Саид Хоса, информирует УНН со ссылкой на The Guardian.

Такие отделения появятся во всех, даже самых удаленных регионах Пакистана. "Атмосфера там будет отличаться от других судов — заявительницы смогут выражать свое мнение без всякого страха", — сказал Хоса. Жертв обещают защищать от мести, которой им угрожают насильники и их родственники.

Пилотный проект такого суда в Пакистане запустили еще в 2017 году. Правозащитники заявили, что он пользуется успехом и помог нескольким женщинам добиться справедливости.

Независимая Комиссия по правам человека Пакистана сообщила о 845 случаях сексуального насилия в отношении женщин за 2018 год — отмечается, что число неточное, потому что многие просто замалчивают о происшествиях. Полиция и судьи, которые защищают не жертву, а насильника, только усугубляют положение женщин.