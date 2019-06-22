Скачать
Суббота, 22.06.2019
Загрязненный воздух в Киеве: когда в столице можно будет дышать
Загрязненный воздух в Киеве: когда в столице можно будет дышать
Зубко рассказал о деталях "территориальной реформы"
Зубко рассказал о деталях "территориальной реформы"
Братья Кличко получили награду Mr. Olympia
Братья Кличко получили награду Mr. Olympia
Нежный шелк: королева Летиция вышла в свет в роскошном образе
Нежный шелк: королева Летиция вышла в свет в роскошном образе

В Пакистане откроют более тысячи судов, которые будут отстаивать права женщин

В Пакистане откроют более тысячи судов, которые будут отстаивать права женщин
20:22 Сегодня Телеграф УНН Фото: pixabay

Новости мира: В Пакистане откроется 1000 новых судов для борьбы с насилием над женщинами.

В Пакистане появится более 1000 новых судов, которые будут рассматривать дела о насилии в отношении женщин. Об этом сообщил глава Верховного суда страны Асиф Саид Хоса, информирует УНН со ссылкой на The Guardian.

Такие отделения появятся во всех, даже самых удаленных регионах Пакистана. "Атмосфера там будет отличаться от других судов — заявительницы смогут выражать свое мнение без всякого страха", — сказал Хоса. Жертв обещают защищать от мести, которой им угрожают насильники и их родственники.

Пилотный проект такого суда в Пакистане запустили еще в 2017 году. Правозащитники заявили, что он пользуется успехом и помог нескольким женщинам добиться справедливости.

"Пасхальные" теракты на Шри-Ланке: режим ЧП продолжен еще на месяц

Независимая Комиссия по правам человека Пакистана сообщила о 845 случаях сексуального насилия в отношении женщин за 2018 год — отмечается, что число неточное, потому что многие просто замалчивают о происшествиях. Полиция и судьи, которые защищают не жертву, а насильника, только усугубляют положение женщин.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Пакистан, Права человека, Права женщин, бытовое насилие, Асиф Саид Хоса.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 22 июня 2019: все знаки Зодиака
02 Приметы и обряды на 22 июня - Кириллов день
03 Экранный Валерий Легасов откровенно рассказал о съемках "Чернобыля"
04 Запад накроют дожди, а на востоке воздух прогреется до +34°: погода на 23 июня
05 Итоги 21 июня: законопроект о "кнопкодавстве", заявление Совета судей, протесты в Грузии, отказ Трампа от удара по Ирану
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Трамп: Мы введем дополнительные санкции против Ирана
Трамп: Мы введем дополнительные санкции против Ирана
В Мариуполе засудили информатора &quot;ДНР&quot;
В Мариуполе засудили информатора "ДНР"
В Грузии возобновились протесты
В Грузии возобновились протесты
Любовь в Сети: Потап и Настя Каменских обменялись нежностями в Instagram
Потап и Настя Каменских обменялись нежностями в Instagram
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь