"Пасхальные" теракты на Шри-Ланке: режим ЧП продолжен еще на месяц

Новости мира: Режим чрезвычайного положения на Шри-Ланке продлен еще на один месяц.

Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена продлил еще на один месяц срок действия режима чрезвычайного положения, введенного после серии терактов во время празднования католической Пасхи 21 апреля.

Соответствующее решение президента Шри-Ланки опубликовано в официальных СМИ.

"Последствия террористических атак все еще затрагивают людей, и в этой связи необходимо принять меры", - сказал Сирисена.

22 июня завершается срок действия режима ЧП, введенного на Шри-Ланке 22 апреля.

Во время празднования католической Пасхи 21 апреля в ряде городов Шри-Ланки была совершена серия терактов. Три взрыва прогремело в пятизвездочных отелях Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury в Коломбо. Также три взрыва прогремело во время празднования Пасхи в трех церквях в пригороде Коломбо Котахене и городах Негомбо и Баттикалоа. В результате взрывов погибли и ранения получили сотни человек. Число лиц, подозреваемых в причастности к терактам, достигло 58.

Ответственность за теракты взяла на себя террористическая организация ИГИЛ.