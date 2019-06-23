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Ким Чен Ын получил письмо Трампа

Ким Чен Ын получил письмо Трампа
20:14 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Ким Чен Ын получил "замечательное" письмо от Трампа.

Президент США Дональд Трамп действительно прислал личное письмо лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну, о чем ранее сообщил официальный Пхеньян.

Это подтвердила в воскресенье пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, сообщает американское издание The Hill.

"Письмо было отправлено президентом Трампом, и переписка между двумя лидерами продолжается", - заявила представительница администрации президента США.

Формальный процесс переговоров между двумя лидерами был поставлен "на паузу" после неудачного саммита во Вьетнаме в конце февраля этого года, когда стороны не достигли никаких договоренностей и прервали встречу ранее запланированного.

В свою очередь лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прокомментировал письмо президента США Дональда Трампа.

Президент США написал письмо Ким Чен Ыну

Об этом сообщает ВВС Украина со ссылкой на государственные СМИ страны.

"Ким похвалил письмо, назвав его" прекрасным", и добавил, что "серьезно подумает над его интересным содержанием", - говорится в сообщении.

Отмечается, что он также высоко оценил "чрезвычайную смелость" Трампа.

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КНДР, Ким Чен Ын, Дональд Трамп.
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