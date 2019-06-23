Президент США написал письмо Ким Чен Ыну

Новости мира: Дональд Трамп написал личное письмо лидеру КНДР Ким Чен Ыну.

Лидер КНДР Ким Чен Ын получил личное письмо от президента США Дональда Трампа, утверждают в Северной Корее.

Об этом информирует агентство Yonhap.

“Северокорейский лидер Ким Чен Ын получил личное письмо от президента США Дональда Трампа, сообщают государственные СМИ Северной Кореи в воскресенье”, - говорится в сообщении.

Указывается, что, прочитав письмо, Ким Чен Ын "с удовлетворением отметил его превосходное содержание".

“Высоко оценивая политическую рассудительность и необычайную смелость президента Трампа, Ким Чен Ын сказал, что он серьезно обдумает интересное содержание”, - добавляет агентство.