Президент США написал письмо Ким Чен Ыну

Лидер КНДР Ким Чен Ын получил личное письмо от президента США Дональда Трампа, утверждают в Северной Корее.
Об этом информирует агентство Yonhap.
“Северокорейский лидер Ким Чен Ын получил личное письмо от президента США Дональда Трампа, сообщают государственные СМИ Северной Кореи в воскресенье”, - говорится в сообщении.
Указывается, что, прочитав письмо, Ким Чен Ын "с удовлетворением отметил его превосходное содержание".
“Высоко оценивая политическую рассудительность и необычайную смелость президента Трампа, Ким Чен Ын сказал, что он серьезно обдумает интересное содержание”, - добавляет агентство.