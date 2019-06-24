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В аэропортах Грузии прибывшим туристам будут дарить бутылку подарочного вина

В аэропортах Грузии прибывшим туристам будут дарить бутылку подарочного вина
11:55 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира: Национальная администрация туризма планирует вручить гостям 300 тысяч бутылок брендированного подарочного вина, эта кампания будет проводиться уже шестой раз.

В аэропортах Грузии возобновится акция по раздаче вина прибывшим туристам – Национальная администрация туризма планирует вручить гостям 300 тысяч бутылок брендированного подарочного вина. Об этом сообщает "Грузия online" со ссылкой на издание "Батумелеби".

Ведомство уже объявило электронный тендер на закупку вина. Из тендерной документации известно, что дарить будут сухое вино сортового состава Саперави 100% без консервантов.

Бутылки будут оливкового цвета и в специальной упаковке для транспортировки. Компания, победившая в тендере, должна будет поставить вина в аэропорты Кутаиси, Батуми и Тбилиси. Поставки начнутся через 30 рабочих дней после заключения договора и должны будут завершиться не позднее 25 декабря 2019 года.

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В тендере смогут участвовать компании, которые работали на рынке в течение последних шести лет и произвели не менее 100 тысяч литров вина. Прием заявок от заинтересованных компаний начнется 2 июля и завершится 5 июля. Кампания по раздаче вина будет проводиться в аэропортах Грузии уже в шестой раз. В последний раз акция состоялась в декабре 2016 года.

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Грузия, кампания, Гости, Подарочное вино.
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