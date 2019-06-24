Взрыв в Казахстане: почти полсотни людей в больнице

Новости мира: В результате взрыва на территории военной части в Казахстане в больницу поступили 46 человек, среди которых дети.

Десятки пострадавших и целый город под эвакуацией - это стало результатом взрыва в военной части в Казахстане. Об этом сообщает УНН со ссылкой на казахские СМИ.

После взрыва в городе Арысь в медучреждения города обратились почти полсотни человек, среди которых пятеро детей.

"34 человека госпитализированы в областную больницу Туркестанской области. Один человек находится в реанимации. Врачи оценивают его состояние как тяжелое", - говориться в сообщении управления здравоохранения города Шимкент.

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев отреагировал на ситуацию и поручил министрам обороны, внутренних дел и акиму Туркестанской области "принять меры по ликвидации последствий разрывов боеприпасов на складе воинской части Арысь.

"Необходимо обеспечить безопасность жителей и выяснить причины взрывов", - написал глава Республики на странице в соцсети.

Как сообщают местные СМИ, на место происшествия были привлечены 30 человек личного состава и 8 единиц техники региона. Также известно, что из города происходит эвакуация жителей. Из-за волны тех, кто желает покинуть Арысь в целях безопасности, на дорогах образовались пробки.