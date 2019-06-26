Взрывы на одном из арсеналов Казахстана: количество погибших возросло

Новости мира: В управлении здравоохранения Туркестанской области сообщили, что при взрывах боеприпасов на арсенале возле города Арысь погибли 3 человека, 45 госпитализированы

Власти Казахстана сообщили о третьем погибшем при взрывах боеприпасов на арсенале близ города Арысь. Об этом заявила пресс-служба КЧС МВД РК, передает NUR.KZ.

"По данным управления здравоохранения Туркестанской области, за медицинской помощью обратились 70 человек, из них 45 госпитализированы, 3 человека погибли", - говорится в сообщении.

На территории города силами службы пожаротушения КЧС ликвидированы 52 пожара - одно здание кафе, 24 жилых домов, 10 хозяйственных построек, 17 природных пожаров.

В результате проведенной министерством обороны аэровизуальной разведки с применением беспилотного летательного аппарата, установлено, что на территории войсковой части открытое горение отсутствует, сохраняется 3 очага тления.

Саперными подразделениями министерства обороны обнаружено 24 единицы боевых снарядов, которые обозначены и подготовлены к эвакуации спецтехникой. Как сообщалось, на одном из военных арсеналов Казахстана рядом с населенным пунктом Арысь 24 июня произошло возгорание, что повлекло взрывы части боеприпасов. Была проведена эвакуация города, в районе объявлено ЧП.