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Взрывы на одном из арсеналов Казахстана: количество погибших возросло

Взрывы на одном из арсеналов Казахстана: количество погибших возросло
11:31 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: В управлении здравоохранения Туркестанской области сообщили, что при взрывах боеприпасов на арсенале возле города Арысь погибли 3 человека, 45 госпитализированы

Власти Казахстана сообщили о третьем погибшем при взрывах боеприпасов на арсенале близ города Арысь. Об этом заявила пресс-служба КЧС МВД РК, передает NUR.KZ.

"По данным управления здравоохранения Туркестанской области, за медицинской помощью обратились 70 человек, из них 45 госпитализированы, 3 человека погибли", - говорится в сообщении.

На территории города силами службы пожаротушения КЧС ликвидированы 52 пожара - одно здание кафе, 24 жилых домов, 10 хозяйственных построек, 17 природных пожаров. 

В результате проведенной министерством обороны аэровизуальной разведки с применением беспилотного летательного аппарата, установлено, что на территории войсковой части открытое горение отсутствует, сохраняется 3 очага тления.

На юге Казахстана горит военный арсенал, жителей эвакуируют (Видео)

Саперными подразделениями министерства обороны обнаружено 24 единицы боевых снарядов, которые обозначены и подготовлены к эвакуации спецтехникой. Как сообщалось, на одном из военных арсеналов Казахстана рядом с населенным пунктом Арысь 24 июня произошло возгорание, что повлекло взрывы части боеприпасов. Была проведена эвакуация города, в районе объявлено ЧП.

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Взрывы, Погибшие, Пострадавшие, Арсенал боеприпасов, Арысь, Туркестанская область, Взрывы в Казахстане.
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