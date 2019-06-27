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Из-за взрыва на предприятии в Китае погибли 6 человек, есть пострадавшие

Из-за взрыва на предприятии в Китае погибли 6 человек, есть пострадавшие
09:00 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости мира: В центральной провинции Хэнань в Китае произошел взрыв в цехе биотехнологического предприятия, погибли 6 человек, еще 5 госпитализированы в больницу.

Взрыв в цехе биотехнологического предприятия в центральной китайской провинции Хэнань унес жизни шести человек, сообщает Синьхуа.

Взрыв произошел в 19:50 вечера в среду в Xumei Biotech Co. Ооо. в уезде Вэйши. Пять человек погибли на месте, один скончался в больнице, рассказали агентству в местном управлении по чрезвычайным ситуациям.

Еще пять пострадавших получают медицинскую помощь в больнице. Один из них в критическом состоянии. Причина инцидента выясняется. Глава компании был задержан.

Напомним, власти Казахстана сообщили о третьем погибшем при взрывах боеприпасов на арсенале близ города Арысь. По данным управления здравоохранения Туркестанской области, за медицинской помощью обратились 70 человек, из них 45 госпитализированы, 3 человека погибли.  На территории города силами службы пожаротушения КЧС ликвидированы 52 пожара - одно здание кафе, 24 жилых домов, 10 хозяйственных построек, 17 природных пожаров. 

В результате проведенной министерством обороны аэровизуальной разведки с применением беспилотного летательного аппарата, установлено, что на территории войсковой части открытое горение отсутствует, сохраняется 3 очага тления.

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Погибшие, Пострадавшие, Взрыв в Китае, Взрыв в цехе биотехнологического предприятия.
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