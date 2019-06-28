Абхазия закрыла границу с Грузией

Новости мира: Абхазские сепаратисты: протесты в Грузии затрагивают "государственность" Абхазии.

Непризнанная Абхазия ввела временные ограничения на пересечение "границы" с Грузией.

Об этом сообщает телеканал новостей "112-Украина".

Абхазские сепаратисты считают, что "в Грузии проходят массовые протестные акции провокационного характера, затрагивающие государственность республики Абхазия".

"Протестные акции проводятся и в Зугдидском районе, на приграничной с республикой Абхазия территории", – говорится в сообщении.

В Абхазии разработали и реализуют "необходим комплекс мер реагирования", среди которых – введение временного ограничения на пересечение "границы" с Грузией".

"Ограничен въезд иностранных граждан с территории Грузии, выезд граждан республики Абхазия на территорию Грузии", – добавили сепаратисты.

Напоминаем, в столице Грузии 20 июня начались протесты после того, как депутат Госдумы России Сергей Гаврилов вел заседание Межпарламентской ассамблеи православия, сидя в кресле спикера грузинского парламента.

Многих граждан Грузии это возмутило, потому что перед приездом в Тбилиси Гаврилов подтвердил, что считает необратимым признание Россией в качестве независимых государств сепаратистских регионов Грузии - Абхазии и Южной Осетии.

20 июня протесты переросли в столкновения протестующих с полицией. Пострадали около 150 демонстрантов, почти 300 были задержаны в административном порядке.

21 июня из-за этих событий в отставку подал спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе, удовлетворив одно из требований митингующих.

Участники протестов также требуют отставки министра внутренних дел и назначении досрочных парламентских выборов.