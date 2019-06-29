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Путин объяснялся перед Трампом по украинским морякам

Путин объяснялся перед Трампом по украинским морякам
04:18 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира: Владимир Путин предоставил президенту США Дональду Трампу необходимые разъяснения по украинским морякам.

Дональд Трамп на переговорах с Владимиром Путиным поднимал тему освобождения украинских моряков, и президент РФ дал по этому вопросу "необходимые разъяснения".

Об этом рассказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

"Эта тема (освобождение украинских моряков, - ред.) затрагивалась, она ставилась президентом Трампом. Президент Путин дал необходимые разъяснения", - сказал Песков.

Он также добавил, что тема проекта "Северный поток-2" на встрече двух лидеров не обсуждалась.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров в комментариях российскому телевидению уточнил, что “не хочет создавать каких-то иллюзий”, поскольку позиции России и США “далеко не идентичны, даже где-то не близки, можно сказать”.

Напоминаем, сегодня в ходе саммита G20 в Осаке лидеры США и РФ провели первую встречу после завершения “российского расследования” спецпрокурора Роберта Мюллера. В ходе беседы президенты обсудили ситуацию в Украине, Сирии и Венесуэле, а также иранский вопрос. Трамп и Путин согласились с тем, что “улучшение отношений отвечает интересам обеих стран и интересам всего мира”.

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США, Саммит, Россия, РФ, Владимир Путин, Моряки, Дональд Трамп.
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