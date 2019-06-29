Трамп и Меркель обговорили поддержку реформ в Украине

Новости мира: Лидеры США и Германии на саммите G20 обсудили поддержку реформ в Украине.

Среди вопросов, которые Дональд Трамп обсудил на встрече с Ангелой Меркель на саммите G20, была необходимость помощи Украине в реализации экономических реформ.

Об этом сообщили в Белом доме, передает собственный корреспондент Укринформа.

"Сегодня президент встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель, чтобы обсудить широкий круг вопросов. В частности, угрожающую деятельность Ирана на Ближнем Востоке, стабилизацию Ливии и региона Сахель, а также поддержку экономических реформ в Украине", - отметили в Белом доме.

Кроме того, сообщается, что оба лидера рассмотрели нынешнее состояние переговоров США и Китая, а также необходимость установления "справедливых стандартов для глобальной торговли.

Напоминаем, в японском городе Осака в пятницу начался саммит лидеров стран G20, который продлится два дня. Украинский вопрос на саммите обсуждался, в частности, на встрече президентов Трампа и Путина. При этом стороны не разглашают детали переговоров.