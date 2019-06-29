На Шри-Ланке застряли тысячи туристов в связи с забастовкой железнодорожников

Новости мира: Из-за массовой забастовки железнодорожных рабочих в Шри-Ланке, туристы не могут добраться до пунктов назначения.

Тысячи пассажиров не смогли добраться до своих пунктов назначения из-за массовой забастовки железнодорожников на Шри-Ланке.

Об этом сообщает Синьхуа.

“Члены профсоюзов не вышли на работу, требуя от правительства как можно быстрее выполнить требования, среди которых повышение заработной платы”, - говорится в сообщении.

Чтобы остановить забастовку, президент страны Майтрипала Сирисена срочно издал приказ об объявлении железных дорог “важной государственной услугой”. Однако это не остановило протестующих.

Как отмечается, генеральный менеджер железных дорог Диланта Фернандо сообщил, что его ведомство подало в полицию жалобу на профсоюзы из-за забастовки, которая противоречит распоряжению президента. По его словам, против забастовщиков будут приняты юридические меры.

Тем временем в правительстве Шри-Ланки проинформировали, что продолжат переговоры с руководством профсоюзов ради разрешения споров и прекращения забастовки.