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На Шри-Ланке временно заблокировали соцсети и мессенджеры

На Шри-Ланке временно заблокировали соцсети и мессенджеры
09:34 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира: Правительство Шри-Ланки объявило о временной блокировке некоторых социальных сетей и мессенджеров.

На Шри-Ланке после нападений на мусульман временно заблокировали социальные сети и мессенджеры. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание Ada Derana.

Сообщается, что власти решили временно заблокировать Whatsapp, Viber и Facebook. Данная мера была вызвана радикальной пропагандой и последующими беспорядками. Кроме того, сообщается, что в четырех районах Шри-Ланки ввели комендантский час.

По данным Reuters, накануне несколько десятков человек разгромили мечети и магазины, которыми владеют мусульмане. Предполагается, что инцидент произошел из-за конфликтной ситуации в одной из социальных сетей.

На Шри-Ланке церкви впервые после терактов провели воскресные богослужения

Напомним, в апреле на Шри-Ланке произошла серия терактов, в том числе в католических церквях во время празднования Пасхи. В результате погибли, по меньшей мере, 250 человек и еще около 500 пострадали.

В связи с этим власти временно заблокировали соцсети и мессенджеры. Полиция задержала 40 человек. После терактов в стране запретили носить одежду, которая закрывает лицо. Ответственность за взрывы взяла террористическая группировка ИГИЛ.

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Теракт, Facebook, Соцсети, Шри-Ланка, WhatsApp, Viber, ИГИЛ.
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