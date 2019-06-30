Ким Чен Ын и Трамп встретились в демилитаризованной зоне (Фото, Видео)

Новости мира: Лидеры США и КНДР Трамп и Ким Чен Ын проводят встречу в демилитаризованной зоне на границе Северной и Южной Кореи.

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын проводят в воскресенье встречу в демилитаризованной зоне, сообщают американские и азиатские телеканалы, транслирующие это событие в прямом эфире.

Ранее Трамп предупреждал, что речь, скорее всего, пойдет о короткой встрече. В связи с этим аналитики считают, что от нее не следует ждать ощутимых практических результатов.

Президент США Дональд Трамп стал первым в истории главой американского государства, попавшим на территорию КНДР.

Во время встречи в демилитаризованной зоне, отделяющей Южную Корею от КНДР, северокорейский лидер Ким Чен Ын пригласил Трампа пройти на территорию Северной Кореи. Трамп согласился сделать это и назвал произошедшее историческим событием.

Затем уже Ким Чен Ын прошел на южнокорейскую территорию. Там Трамп, Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин прошли в здание для продолжения переговоров.