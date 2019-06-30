Власти Шри-Ланки впервые за почти полвека вынесли смертный приговор преступникам

Новости мира: На Шри-Ланке впервые за 43 года казнят преступников.

Власти Шри-Ланки наняли двух палачей по объявлению для выполнения смертных приговоров.

Об этом сообщает The National.

"Шри-Ланка наняла двух палачей, которые готовятся к казни четырех заключенных по обвинению в незаконном обороте наркотиков, несмотря на критику со стороны местных и международных правозащитных групп. Это первое применение смертной казни в стране за 40 лет", - говорится в сообщении.

Несмотря на то, что последняя казнь на Шри-Ланке состоялась в 1976 году, штатный палач находился на посту до своего выхода на пенсию в 2014 году. С тех пор ему не было замены.

Нынешних палачей отобрали из 100 претендентов - мужчин от 18 до 45 лет.

От времени обнародования этой публикации наблюдался рост международной критики действий власти.

Местные и международные правозащитные группы, Великобритания, Канада, ЕС и Организация Объединенных Наций выразили обеспокоенность по поводу восстановления смертной казни на Шри-Ланке.